"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть появлением на росТВ

В сети назвали певицу постаревшей и отметили, что она чересчур увлеклась "уколами красоты".

Внешность украинской певицы Ани Лорак раскритиковали после ее появления в финальном эфире 7 сезона российского шоу "Голос".

Певица опубликовала свежий снимок со съемок шоу у себя в Instagram. Она пришла на эфир в экстравагантном белом платье с множеством вырезов.

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Подписчикам Лорак не понравилась ее внешность. Они посчитали певицу постаревшей и отметили, что она чересчур увлеклась "уколами красоты".

"Что она с собой сделала???", "Полная безвкусица. Глупая", "Ну, и лицо", "Такая молодая, а столько уже укольчиков, ботокса! Зачем? Естественная была лучше!!! А эта вся дребедень, только состарило!!!", - написали они.

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