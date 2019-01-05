Сочельник 6 января: традиции, приметы, что нельзя делать накануне Рождества (видео)

В 2019 году навечерие Рождества, или Сочельник, приходится на воскресенье.

Сочельник, богатая кутья, или коляда 6 января 2019 года - праздник, посвященный встрече светлого дня Рождества. Как и у любого другого праздника, у него есть свои традиции и запреты. УНИАН расскажет вам о них.

История и традиции праздника

Для верующих Сочельник имеет большое значение, ведь считается, что именно в эту ночь родился Христос.

Целый день 6 января ничего нельзя есть, аж до появления в небе первой звезды. Это - последний день Рождественского поста. По традиции, хозяйки в Украине готовят 12 постных блюд - в честь 12 апостолов. Традиционными блюдами в этот праздник считаются кутья и узвар. Как их готовить - читайте в материале УНИАН "Что приготовить на Рождество: рецепты постных блюд на Сочельник и мясных на 7 января".

Празднование Сочельника начинается, когда в небе появляется первая звезда, которая когда-то известила о рождении Иисуса Христа. В этот вечер вся семья собирается вместе за одним столом. Кроме кутьи и узвара, на Сочельник готовят постные голубцы, рыбу, вареники, пирожки, пампушки, драники, борщ. Трапеза в предрождественский вечер начинается с молитвы, а затем - кутьи. Подчеркнем, что алкоголь 6 января запрещен.

Согласно украинской традиции, в этот вечер принято навещать своих родителей, а также крестных. Кроме того, в Сочельник ходят колядовать.

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Что нельзя делать 6 января:

- заниматься тяжелой работой;

- много разговаривать во время праздничного застолья;

- выходить из-за стола во время трапезы;

- незамужним нельзя сидеть на углу стола;

- встречать Рождество с долгами и прежними обидами;

- идти далеко от дома, потому что весь год будешь скитаться;

- садить за стол нечетное число людей, а если так и случилось, нужно дополнительно поставить еще один набор столовых приборов.

Что нужно сделать в канун Рождества:

- обязательно надеть светлую одежду, нельзя, чтобы наряд был темным, особенно черным;

- попросить прощения у тех, кого вы обидели;

- зажечь в доме свечи, чтобы привлечь благополучие.

Приметы и поверья на Сочельник

Небо на Сочельник усыпано звездами - в этом году будет богатый урожай.

Если в навечерие Рождества увидеть падающую звезду и загадать желание, оно обязательно сбудется.

На Сочельник принято зажигать в доме свечи, чтобы привлечь благополучие и удачу.

Быть в этот вечер в черной одежде - плохой знак, предвещающий год неудач и слез.