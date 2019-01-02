Астролог назвал знаки Зодиака, которым 2019 год сулит успех

2019 год готовит незабываемые перемены и невероятные свершения, говорит астролог.

Астролог Павел Глоба рассказал, кому в следующем году судьба приготовила незабываемые перемены и судьбоносные свершения.

Для людей, родившихся под знаком Рака, 2019 год готовит неординарные перемены в самых неожиданных сферах жизни, передает "Главред".

По словам Глобы, новый год готовит Ракам ряд проверок на прочность, что должно стать серьезным испытанием на стрессоустойчивость и способность принимать рациональные решения. Астролог советует свести к минимуму риски и резкие повороты, а также готовиться к затяжным испытаниям для того, чтобы в полной мере ощутить судьбоносные перемены.

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В то же время Львам 2019-й год готовит неожиданные перемены, поэтому к ним астролог Павел Глоба рекомендует готовится заранее. Несмотря на это, Львам следует помнить, что непростые удары судьбы не удастся предотвратить, однако есть все шансы смелыми действиями свести их к минимуму. Кроме того, уже весной 2019 года ситуация должна стабилизироваться, что приведет к реальным перспективам новых успехов.

Для Водолеев новый год сулит положительные перемены, что обусловлено благосклонностью Нептуна. Не в последнюю очередь это поможет решить накопившиеся проблемы, а также заняться реализацией амбициозных планов. Как говорит астролог Павел Глоба, звезды предвещают Водолеям новые идеи, которые помогут им в достижении успеха. Кроме того, 2019-й год может принести позитив и в личную жизнь, которая обещает стать весьма насыщенной.

Ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что в 2019 году представителям четырех знаков Зодиака нужно быть внимательными к здоровью. Это Рыбы, Дева, Рак и Телец.