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В Киеве проходит факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры (онлайн-трансляция)

18:10, 01 января 2019
Общество
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1 января, во вторник, в Киеве началось факельное шествие к 110-й годовщине рождения Степана Бандеры.

Мероприятие началось в 18:00 в столице, сборы его участников прошли в парке Тараса Шевченко.

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Как сообщал УНИАН, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году (№ 9234), среди которых - день рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

11 декабря во Львовской области 2019 год объявлен годом Степана Бандеры и Организации украинских националистов.

Справка УНИАН. 1 января 2019 года отмечается 110 лет со дня рождения Степана Бандеры - украинского политического деятеля, одного из идеологов и теоретиков украинского националистического движения ХХ века, а после раскола Организации украинских националистов - председателя Провода ОУН (б).

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Теги: #Бандера#факельное шествие#Киев#Степан Бандера