Цекало изменяет сестре Брежневой: встретил Новый год с любовницей в Риме - СМИ (фото)

Александр Цекало, как и многие звезды, решил встретить Новый год не в России, а за границей. В компании своей спутницы, высокой брюнетки азиатской внешности, он отправился в Рим.

В конце прошлого года стало известно, что в семье Александра Цекало и Виктории Галушка далеко не все так безоблачно, как может показаться на первый взгляд. Тогда журналисты заметили шоумена в компании неизвестной девушки в одном из ресторанов — пара не скрывала своих чувств, целовалась и покинула заведение вместе.

Читайте такжеЗапрещенная в Украине певица поразила сеть фото без макияжа

И, если можно было бы подумать, что темноволосая брюнетка — временное увлечение продюсера, то теперь не остается сомнений: у них все серьезно. Накануне праздников влюбленные улетели в один из самых романтичных городов Европы — Рим, чтобы вместе встретить Новый год, передает "СтарХит".

В распоряжении СМИ оказались фотографии, на которых Цекало и его спутница изучают римские достопримечательности. На одном из кадров шоумен нежно обнимает свою пассию, а она — улыбается в ответ.

С нынешней супругой Викторией Галушкой, сестрой Веры Брежневой, шоумен познакомился в Киеве больше десяти лет назад. Несмотря на разницу в возрасте, которая составляет 23 года, девушка влюбилась молниеносно, но потом пара долгое время скрывала роман. После свадьбы у Александра и Виктории родились двое детей.

Напомним, что до брака с сестрой Веры Брежневой Цекало был женат дважды.