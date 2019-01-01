Лобода показала соблазнительное фото "с огоньком"
16:50, 01 января 2019Общество
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Светлана Лобода порадовала поклонников новогодним фото.
Лобода показала новогоднее фото / фото instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, активно выступающая в РФ, показала новогоднее фото.
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Так, на своей странице в Instagram опальная артистка опубликовала снимок, на котором она позирует с бенгальскими огнями в руке. Видно, что Лобода накрасила губы традиционно красной помадой и сделала пышную прическу.
Ранее скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют по России, выступили на закрытой вечеринке в Киеве.
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