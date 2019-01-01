Лобода показала соблазнительное фото "с огоньком"

Светлана Лобода порадовала поклонников новогодним фото.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, активно выступающая в РФ, показала новогоднее фото.

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Так, на своей странице в Instagram опальная артистка опубликовала снимок, на котором она позирует с бенгальскими огнями в руке. Видно, что Лобода накрасила губы традиционно красной помадой и сделала пышную прическу.

Ранее скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют по России, выступили на закрытой вечеринке в Киеве.