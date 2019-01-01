цей матеріал доступний українською

Лобода показала соблазнительное фото "с огоньком"

16:50, 01 января 2019
Общество
271 0
Лобода показала новогоднее фото / фото instagram.com/lobodaofficial

Читайте такжеЛорак анонсировала российское шоу и заставила хейтеров "замолчать" (фото)

Так, на своей странице в Instagram опальная артистка опубликовала снимок, на котором она позирует с бенгальскими огнями в руке. Видно, что Лобода накрасила губы традиционно красной помадой и сделала пышную прическу.

Ранее скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют по России, выступили на закрытой вечеринке в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Светлана Лобода