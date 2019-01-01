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Популярная украинская певица показала фигуру в купальнике (фото)

16:31, 01 января 2019
Общество
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Полякова поздравила подписчиков с Новым годом / фото instagram.com/polyakovamusic

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На своей странице в Instagram артистка продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике на пляже в Майами. 

Полякова позирует в модном цельном купальнике с леопардовым принтом. Под фото она написала поздравление с Новым годом: "Любите, живите, летите! С Новым годом, мои прекрасные, любимые люди! Я рада, что вы рядом!".

Снимок Поляковой набрал почти 90 тысяч лайков и множество положительных комментариев.

Ранее Ольга Полякова опубликовала фото с отдыха на Мальдивах, на котором она полностью обнажена и стоит спиной к камере, подняв руки вверх. Полякова опубликовала аналогичное фото, но увеличила его и написала, чтобы пользователи продолжали искать целлюлит, а она пойдет поплавает.

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Теги: #фото#Оля Полякова