Популярная украинская певица показала фигуру в купальнике (фото)
Популярная украинская певица Оля Полякова показала фото из Майами.
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На своей странице в Instagram артистка продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике на пляже в Майами.
Полякова позирует в модном цельном купальнике с леопардовым принтом. Под фото она написала поздравление с Новым годом: "Любите, живите, летите! С Новым годом, мои прекрасные, любимые люди! Я рада, что вы рядом!".
Снимок Поляковой набрал почти 90 тысяч лайков и множество положительных комментариев.
Ранее Ольга Полякова опубликовала фото с отдыха на Мальдивах, на котором она полностью обнажена и стоит спиной к камере, подняв руки вверх. Полякова опубликовала аналогичное фото, но увеличила его и написала, чтобы пользователи продолжали искать целлюлит, а она пойдет поплавает.