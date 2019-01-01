Настя Каменских очаровала сеть роскошными образами (фото)

Для Каменских 2019-й стал годом творческих успехов.

Популярная украинская певица Настя Каменских показала свой 2018-й год в одном фото.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала коллаж из фото, на котором запечатлены главные моменты в ее творческой жизни.

Так, среди снимков есть фотография из Latin Grammy, где Каменских появилась в роскошном розовом платье, а также кадры со съемок ее клипов.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак появилась в шикарном образе в анонсе российского шоу. Но чтобы хейтеры не доставали ее, она отключила комментарии под фото.