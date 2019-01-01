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Настя Каменских очаровала сеть роскошными образами (фото)

16:02, 01 января 2019
Общество
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Каменских подвела итоги года / instagram.com/kamenskux

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала коллаж из фото, на котором запечатлены главные моменты в ее творческой жизни.

Так, среди снимков есть фотография из Latin Grammy, где Каменских появилась в роскошном розовом платье, а также кадры со съемок ее клипов. 

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак появилась в шикарном образе в анонсе российского шоу. Но чтобы хейтеры не доставали ее, она отключила комментарии под фото.

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Теги: #фото#Настя Каменских