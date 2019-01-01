"Не узнать": Дорофеева удивила фанатов новой прической

Дорофеева встретила Новый год с мелкими афрокудряшками.

В последнее время солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофева довольно часто удивляет фанатов метаморфозами со своими волосами.

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За последние пару месяцев певица успела сменить длинну и цвет волос и даже поэксперементировать с париками.

В этот раз Дорофеева удивила поклонников мелкими афрокудряшками на фото, опубликованном в Instagram.

"Мой 2019-й начался с новой причёски и очень хорошего настроения", - подписала фото певица.

Подписчики отреагировали неоднозначно: кому-то новый образ Нади понравился, другие отметили, что кудри певице не идут.

"Красиво с кудряшками", "Не узнать", "Такое впечатление, что Наде идет все", "Тебе не идет, у тебя такие волосы шикарные были", "Ой плохо, Надюша плохо!", "Надя как всегда шикарна", - пишут в комментариях подписчики.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Надя Дорофеева шокировала поклонников сменой имиджа, появившись на публике с каре.