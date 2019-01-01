Лорак анонсировала российское шоу и заставила хейтеров "замолчать" (фото)

Ани Лорак отключила возможность комментировать фото, очевидно, из-за хейтеров в сети.

Опальная украинская певица Ани Лорак появилась в шикарном образе в анонсе российского шоу.

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Артистка на своей странице в Instagram опубликовала фото в сверкающем серебристом вечернем платье на одно плечо. Свой образ Ани Лорак дополнила собранными в пучок волосами и серьгами.

Снимок был сделан на съемочной площадке российского "Голоса", рядом с певицей стоят и другие тренеры шоу.

"С Новым годом! Смотрите сегодня "Голос" в 20.00 на "Первом"! Прямой эфир! Финал!", - написала артистка.

Отметим, что певица отключила возможность комментировать фото, очевидно, из-за хейтеров в сети.

Ранее скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют по России, выступили на закрытой вечеринке в Киеве.