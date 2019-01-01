Стройная Алла Пугачева в "золотом" мини-платье произвела фурор в сети (фото)
Алла Пугачева и Максим Галкин встретили новогоднюю ночь в своем замке в деревне Грязь.
Звездная семья пригласила отпраздновать Новый год самых близких: Кристину Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, бизнесвумен и лучшую подругу Пугачевой Алину Редель с семьей, пишет КП.
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Пригласили на торжество и старшего брата юмориста Дмитрия Галкина с семьей.
Алла Пугачева 1 января на своей странице в Instagram выложила фото с Дмитрием и его близкими.
На этом снимке Пугачева продемонстрировала и свой новогодний наряд - "золотое" мини-платье. Что и говорить, выглядит на этом фото Примадонна потрясающе. Как минимум, на 20 лет моложе своего паспортного возраста.
"Пугачева все стройнее и стройнее", "Аллочка такая худенькая и красивая!", "Шикарная Алла Борисовна", - пишут в комментариях.
Ранее певица Алла Пугачева в соцсети поздравила своих подписчиков с наступающим Новым годом. "Дедушка Мороз, избавь нас от войн и вранья, от греховной гордыни и ложных амбиций", - написала она.