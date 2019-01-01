Астролог назвал знаки Зодиака, которым не повезет в 2019 году

Людям, рожденным под знаком Дева, могут понадобиться какие-то операции, считает астролог.

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в 2019 году представителям четырех знаков Зодиака нужно быть внимательными к здоровью — Рыбы, Дева, Рак и Телец.

Следующий год для Рыб будет очень сложным, он принесет удары судьбы, непростые ситуации и ошибки, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

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По словам собеседника, Рыбы в 2019-м могут быть хилыми, это же касается Дев — у них возможные какие-то операции. Росс добавил, что также следует уделить внимание своему здоровью Ракам и Тельцам.

Астролог утверждает, что в следующем году успех ждет Водолеев. "Их ждет удача в новых планах и делах. Это будет год карьерного роста для них. Также Водолеям будет везти в покровителях и друзьях. Водолеи смело могут ставить себе серьезные цели и не стесняться в амбициях", — заявил он.

Ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Рак и Дева, а счастливчиками - Стрельцы и Львы.