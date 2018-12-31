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Лобода свела с ума сеть сексуальным фото

19:10, 31 декабря 2018
Общество
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Подписчики восхищены образом Лободы / фото instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, активно выступающая в РФ, решила не публиковать фото на фоне елки, она "задействовала" тяжелую артиллерию - соблазн.

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Так, на своей странице в Instagram опальная артистка опубликовала сексуальное фото в черном плаще. В кадре она продемонстрировала свои стройные ноги.

Поклонники сразу же стали сравнивать Светлану Лободу с Анджелиной Джоли в фильме "Мистер и миссис Смит". "Потрясающая женщина", "Вау", "На Джоли тут похожа", "Сексуальная", - пишут в комментариях.

Ранее популярная украинская певица Тина Кароль показала черно-белое фото, на котором она предстает в одежде с откровенным декольте.

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Теги: #фото#Светлана Лобода