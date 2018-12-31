Лобода свела с ума сеть сексуальным фото
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, активно выступающая в РФ, решила не публиковать фото на фоне елки, она "задействовала" тяжелую артиллерию - соблазн.
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Так, на своей странице в Instagram опальная артистка опубликовала сексуальное фото в черном плаще. В кадре она продемонстрировала свои стройные ноги.
Поклонники сразу же стали сравнивать Светлану Лободу с Анджелиной Джоли в фильме "Мистер и миссис Смит". "Потрясающая женщина", "Вау", "На Джоли тут похожа", "Сексуальная", - пишут в комментариях.
Ранее популярная украинская певица Тина Кароль показала черно-белое фото, на котором она предстает в одежде с откровенным декольте.