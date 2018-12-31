Шоу опальной Ани Лорак показали в Украине

Сначала шоу Ани Лорак "Дива" показали на российском телеканале, а теперь его транслировали в Украине.

На украинском телеканале "Интер" показали шоу опальной певицы Ани Лорак "Дива". В сети - буря негодования.

Концерт на "Интере" артистка 30 декабря анонсировала на своей странице в Instagram, опубликовав ролик, в котором она предстала в разных образах.

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В комментариях пользователи упрекают Ани Лорак в том, что она выступает в России и участвует в шоу в РФ. Также многие распекли певицу за слишком откровенные образы.

"Пускай едет к Путину", "Обезьяна старая!", "Когда она уже заткнется со своим слизанным у зарубежных звезд маскарадом?", "Из неплохой певицы сделали порнозвезду", "Что за совковое дермище?", "Как вам живется в стране-агрессоре?", "Блин, ну все у Бейонсе слизано", "Шоу "Дива" потерпело фиаско", - пишут в комментариях.

Ранее скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют по России, выступили на закрытой вечеринке в Киеве.