"Так Бог решил, за нас решил": Галкин показал новогоднее видео с Пугачевой
Дорогие вы мои люди, человеки! Подходит к концу нами же и отмерянный, и придуманный срок - год. Так ведь это ж всего лишь повод для радости. Будем радоваться и надеяться. Спасибо году уходящему за то, что он принёс. Улыбайтесь грядущему и держите крепко за руки своих близких! С любовью, ваши Пугалкины 😘 #новыйгод #новыйгод2019
Муж Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, известный юморист Максим Галкин поздравил своих подписчиков в Instagram с Новым годом.
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На своей странице он опубликовал видео с Пугачевой, где она появляется в довольно непривычном образе: с прямыми волосами пепельного цвета и с челкой. Также артистка предстала в черном мини-платье-балахоне.
"Спасибо году уходящему за то, что он принес. Улыбайтесь грядущему и держите крепко за руки своих близких! С любовью, ваши Пугалкины", - написал он.
Ранее певица Алла Пугачева в соцсети поздравила своих подписчиков с наступающим Новым годом. "Дедушка Мороз, избавь нас от войн и вранья, от греховной гордыни и ложных амбиций", - написала она.