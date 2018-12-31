"Так Бог решил, за нас решил": Галкин показал новогоднее видео с Пугачевой

Поклонники восхищены образом Пугачевой.

Муж Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, известный юморист Максим Галкин поздравил своих подписчиков в Instagram с Новым годом.

Читайте такжеТина Кароль загипнотизировала сеть откровенным декольте (фото)

На своей странице он опубликовал видео с Пугачевой, где она появляется в довольно непривычном образе: с прямыми волосами пепельного цвета и с челкой. Также артистка предстала в черном мини-платье-балахоне.

"Спасибо году уходящему за то, что он принес. Улыбайтесь грядущему и держите крепко за руки своих близких! С любовью, ваши Пугалкины", - написал он.

Ранее певица Алла Пугачева в соцсети поздравила своих подписчиков с наступающим Новым годом. "Дедушка Мороз, избавь нас от войн и вранья, от греховной гордыни и ложных амбиций", - написала она.