Тина Кароль загипнотизировала сеть откровенным декольте (фото)

Кароль "засыпали" комплиментами под новым фото.

Популярная украинская певица Тина Кароль показала черно-белое фото, на котором она предстает в одежде с откровенным декольте.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре она позирует с ее фирменной прической на один бок и улыбкой.

Под фото - множество приятных комментариев: "Шедевральное фото", "Вы - лучшая", "Идеальная", "Роскошная", "Одно из лучших фото", "Красивая грудь", "Волшебно".

Ранее украинская певица Тина Кароль вызвала восторг среди подписчиков в соцсети новым фото, на котором она позирует без белья.