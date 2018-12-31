Тина Кароль загипнотизировала сеть откровенным декольте (фото)
15:39, 31 декабря 2018Общество
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Кароль "засыпали" комплиментами под новым фото.
Новый образ Тины Кароль покорил сеть / фото instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль показала черно-белое фото, на котором она предстает в одежде с откровенным декольте.
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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре она позирует с ее фирменной прической на один бок и улыбкой.
Под фото - множество приятных комментариев: "Шедевральное фото", "Вы - лучшая", "Идеальная", "Роскошная", "Одно из лучших фото", "Красивая грудь", "Волшебно".
Ранее украинская певица Тина Кароль вызвала восторг среди подписчиков в соцсети новым фото, на котором она позирует без белья.
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