Астролог рассказал, какому знаку Зодиака повезет в любви в 2019 году

Близнецы могут удачно вступить в брак, считает астролог.

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в 2019 году большая удача в любовных делах ждет представителей огненного знака Зодиака — Льва.

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Благоприятная ситуация в вопросах личной жизни и брака будет сохраняться и у других огненных знаков — Овнов и Стрельцов, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

По его словам, в следующем году выгодно могут жениться или выйти замуж Близнецы, особенно содержанки и альфонсы.

"Большая удача в сердечных делах ждет представителей зодиакального знака Льва, поскольку Юпитер будет находиться в пятом знаке от него, а это сулит полную удачу и любовь… У остальных — с переменным успехом", — отметил астролог.

Ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Рак и Дева, а счастливчиками - Стрельцы и Львы.