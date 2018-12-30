Лобода покорила сеть стильным образом (фото)

Певица позировала не в откровенном платье, а в объемном красном пуховике.

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками снимком в стильном образе.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

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На этот раз певица позировала не в откровенном платье, а в объемном красном пуховике и красной кепке. Глаза и те артистка скрыла под черными очками. Пользователям образ певицы очень понравился.

«Такая красивая, просто обожаю», «Хочу такой пуховиииик!», «Светлана такая красивая, поздравляю с НГ», «Вам так идет красный цвет. Леди совершенство, girl in red», - написали певице поклонники. Снимок исполнительницы назвали оригинальным, а саму Свету женщиной без лишних комплексов. «Все равно, не забывайте про Новый год. Это семейный праздник, проведите его с родными», - написали они.

Как сообщал УНИАН, Лорак после слухов о разводе снялась в белье в окружении толпы мужчин.