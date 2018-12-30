Настя Каменских покорила сеть откровенным нарядом (фото, видео)
21:54, 30 декабря 2018Общество
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Дополнить образ певица решила элегантным колье с серьгами и высоким "конским хвостом"
Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских покорила сеть новым откровенным нарядом, который примерила на финал песенного конкурса "Х-фактор".
Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
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Настя Каменских пришла в блестящем и откровенном платье. Дополнить образ певица решила элегантным колье с серьгами и высоким "конским хвостом".
Поклонникам очень понравился образ звезды.
"Египетская царица. Как всегда, восхитительна. Все лучшее сразу", "Какая шикарная прическа и платье", "Ты похожа на Клеопатру. Я угадала?", -написали они.
Как сообщал УНИАН, Лорак после слухов о разводе снялась в белье в окружении толпы мужчин.
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