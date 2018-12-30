Лорак после слухов о разводе снялась в белье в окружении толпы мужчин (фото)
Опальная украинская певица Ани Лорак в очередной раз обнажилась на фото. На этот раз она сделала это в окружении сразу нескольких мужчин.
Снимок певица разместила в Instagram.
На фото Лорак позирует в бюстгальтере, с оголенным животом и в юбке. На голове у нее своеобразная корона.
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"Достоинство и стиль! Вот важные качества у мужчин и женщин", - подписала снимок певица.
Не всем пользователям понравилась фотография. Некоторые отметили несоответствие снимка и подписи к нему.
"Достоинства в чем заключаются? Стоять в лифчике в окружении 50 мужчин?", "А если лифчик не в стразиках то уже не стиль?", - прокомментировали в сети.
Как сообщал УНИАН, обнаженная Лобода "засветила" грудь на фото.