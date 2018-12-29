"Могу потерять слух": после нападения DZIDZIO госпитализировали в больницу

Певец рассказал, что проведет в больнице все новогодние праздники.

Популярного украинского певца DZIDZIO (Михайло Хома) после нападения на него неизвестных госпитализировали в больницу.

На своей странице в Instagram певец рассказал, что сегодня его состояние ухудшилось.

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"Вчера я находился в состоянии шока и не понимал серьезности того, что происходит. Врач диагностировал у меня разрыв барабанной перепонки левого уха. И сегодня утром я чувствую себя хуже. Поэтому врач настоял на госпитализации. Я нахожусь в больнице и вынужден буду провести здесь все новогодние праздники", - говорится в сообщении.

Хома отметил, что все концерты и корпоративы группы на ближайший месяц отменены.

"Для меня как для музыканта в первую очередь важен мой слух, который я могу потерять", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря в Киеве на Dzidzio совершили нападение. После этого злоумышленники скрылись. Полиция ввела план "Перехват", и позже обнаружила одну из машин, на которых скрылись нападавшие. Следователи квалифицировали инцидент по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленные легкие телесные повреждения).

Певец связывает нападение с бывшим участником колектива Олегом Турком (Лесик) и Михаилом Мишковим, которому он продал свою долю в группе.

"Перед эфиром на радио на меня напала шайка бандитов, это было около 8 человек неславянской внешности во главе с Михаилом Мишковим, который по моему мнению, находится в преступном сговоре с Олегом Турком", - отметил певец.