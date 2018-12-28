Ани Лорак летит в Абу-Даби, а Сердючку ждут в Москве: где и за сколько будут выступать украинские звезды в новогоднюю ночь

Тина Кароль на Новый год споет в Киеве за $35 000, Винник в Одессе за $50 000, а Лорак в Эмиратах за $70 000.

Традиционно, в канун праздников журналисты пообщались с организаторами мероприятий для ВИПов и узнали цены украинских звезд за выступление в новогоднюю ночь.

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Как оказалось, в этом году мало кто из знаменитостей выбрал закрытые мероприятия, большинство - будут выступать в ресторанах на шумных вечеринках, а некоторые артисты вообще решили остаться дома с родными, пишет "Страна.ua".

Одна из самых пафосных вечеринок состоится в киевской гостинице. Здесь выступят Макс Барских (Max Barskih) и TAYANNA.

"Макс согласился работать в новогоднюю ночь только при условии выступления в Киеве. В этом году он споет в фешенебельном отеле своей хорошей подруги Елизаветы Юрушевой. Кстати, в прошлом году он выступал в Казахстане за рекордные $70 000. На сколько мне известно, новогодний гонорар артиста в этот раз, учитывая что это родной город, составил $60 000. Выступит Барских за ночь только один раз и только после полуночи, а бокалы шампанского за 2019-ый он поднимет в окружении друзей и родных", - рассказал источник, приближенный к певцу.

Вместе с Барских в гостинице выступит и певица TAYANNA, которая в этом году заняла вторую позицию в финале Национального отбора "Евровидения".

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"После того, как она начала работать с Аланом Бадоевым и агентством Михаила Ясинского, ее дела пошли резко в гору. Совместное творчество принесло не только хиты, красивые клипы и музыкальные награды, но и монетизацию. Так, еще год назад, гонорар певицы составлял $3500-4000, в этом уже $8000. Кстати в новогоднюю ночь TAYANNA выступить дважды - оба раза в Киеве", - поведал на условиях анонимности организатор вечеринок для ВИПов.

Если вы хотите послушать Олега Винника, лучшего певца уходящего года по версии M1 Music Awards - надо ехать в Одессу. В новогоднюю ночь Винник выступит в одном из концерт-холлов (запросил гонорар $50 000), а для всех, кто не сможет пойти в дорогой ресторан - состоится его мини-концерт на Думской площади.

Певица Наталья Могилевская в этом году в новогоднюю ночь выступит дважды. В клубе и в ресторане Киева.

По словам представителей ивент-агентств, выступление Натальи Могилевской для организаторов обойдется в $20 000.

Певица Тина Кароль 31-го декабря по традиции даст новогодний концерт в "Украине", а ближе к полуночи артистка прибудет в ресторане в Киеве. Это заведение ресторатора Николая Тищенко. Выступление звезды в новогоднюю ночь стоит $35 000.

Певица Ани Лорак проведет новогоднюю ночь в одном из отелей Абу-Даби — Emirates Palace Hotel. На сцену вместе с ней выйдут российские артисты Александр Ревва и Олег Газманов.

Выступление Ани Лорак запланировано в рамках фестиваля Russian Music Festival, который пройдет в ОАЭ с 31 декабря по 8 января.

"Ани Лорак за выступление берет не менее $70 000, но организаторам нужно еще оплатить трансфер ее и музыкантов. В такую же цену сейчас и Светлана Лобода", - говорит ивент-менеджер.

Если в прошлом году Оля Полякова выступала в ресторане и на двух закрытых мероприятиях, то в этом году звезда взяла отпуск.

"Она уже с детьми отдыхает, впервые за долгое время младшая дочь увидит Олю на Новый год дома", - рассказали "Стране" в пресс-службе артистки.

Сама Полякова подтвердила в интервью "Теленеделе", что действительно не будет петь на вечеринках: "В новогоднюю ночь решила не работать. Первый раз за последние лет двадцать! Для этого пришлось специально запросить гонорар за новогодний корпоратив в $100 000 - в надежде, что эта цифра отпугнет клиентов. Нет, если бы, конечно, кто-то согласился столько заплатить, я бы поехала. Но, слава Богу, таких сумасшедших не нашлось".

Певец MONATIK в этом году споет в новогоднюю ночь для узкого круга гостей.

"Дима выступает на закрытом мероприятии в новогоднюю ночь. Так как идет активная подготовка к шоу на НСК "Олимпийский", то от публичных выступлений отошли на время", - сказала нам пиар-менеджер артиста.

Отметим, что гонорар певца по прежнему порядка $30 000.

"Андрей Данилко в образе Верки Сердючки за корпоратив берет около $40 000. В прошлом году он выступал в Подмосковье. Там же и встречал Новый год. Ходят слухи, что в этом году его тоже заказали в Россию. Но он очень капризный, поэтому может отказаться в последний момент", - говорит представитель ивент-агентства.