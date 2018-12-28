Похудевшая Ани Лорак появилась в вульгарном наряде (фото)

Певица позировала на фоне новогодних елей.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак появилась в коротком сверкающем мини-платье.

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Снимок в смелом наряде артистка опубликовала в Instagram. В кадре Лорак появилась в дерзком мини с обнаженной спиной, сетчатых колготках и босоножках на очень высоком каблуке. Многие сочли ее образ вульгарным.

"Шикарная", "Фигура ниче", "Стройняшка", "Не ножки, а мечта", "Какая молодец, так похудела!", "Совсем худая, потеряла все свои формы и прелести",

Ранее скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют по России, выступили на закрытой вечеринке в Киеве.