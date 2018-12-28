Группа KAZKA перепела свой нашумевший хит "Плакала" на английском (видео)
Популярная украинская группа KAZKA, которая на M1 Music Awards одержала победу сразу в нескольких номинациях, презентовала английскую версию своего нашумевшего хита "Плакала".
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Композиция была опубликована на канала группы в YouTube.
Всего за 2 часа с момента публикации запись собрала почти 20 тысяч просмотров и 2 тысячи "лайков".
К аудиодорожке прилагается видеоряд, на котором предстают солистка группы Александра Зарицкая в красном гольфе и шляпе и с нарисованными под глазами "реками слез".
А это оригинальная версия песни на украинском языке.
Как сообщал УНИАН, первой англоязычной композицией группы KAZKA стал сингл "APART".