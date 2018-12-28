Директор Instagram вышла в свет в кепке от украинского дизайнера (фото)
15:04, 28 декабря 2018Общество
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Икона стиля сейчас как раз проводит зимние каникулы вместе со своей маленькой дочерью в Нью-Йорке.
Ева Чен присоединилась к армии поклонников нашего соотечественника / Instagram
Ева Чен, которая является главой модного департамента сети Instagram, опубликовала на своей страничке снимки, на которых мы узнали кепку, созданную украинским дизайнером Русланом Багинским.
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Икона стиля сейчас как раз проводит зимние каникулы вместе со своей маленькой дочерью в Нью-Йорке. Они гуляют по Центральному парку, где кормят уток и всячески развлекаются.
При этом на Еве надета коричневая кожаная фуражка от Руслана Багинского. На последних снимках модный образ дополняют бежевая шуба, синие джинсы и массивные белые кроссовки.
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