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Украинская группа "Время и Стекло" выпустила новую песню (аудио)

14:56, 28 декабря 2018
Общество
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Украинская группа "Время и Стекло" выпустила новую лирическую композицию под названием "Финальные титры",  который стал саундтреком романтической комедии "Я, ты, он, она".

Видео размещено на канале группы в YouTube.

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Автором композиции традиционно выступил Потап, а Алексей Завгородний (Позитив) создал аранжировку.

Поклонников растрогала новая композиция группы. Они оставили много положительных комментариев под видео.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская группа "Время и Стекло" впервые за долгое время выпустила новый клип.

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Теги: #время и стекло#Надя Дорофеева