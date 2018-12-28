Украинская группа "Время и Стекло" выпустила новую песню (аудио)

Трек стал саундтреком романтической комедии "Я, ты, он, она".

Украинская группа "Время и Стекло" выпустила новую лирическую композицию под названием "Финальные титры", который стал саундтреком романтической комедии "Я, ты, он, она". Видео размещено на канале группы в YouTube. Читайте такжеЛорак "засветилась" на шоу жены "правой руки" Путина Автором композиции традиционно выступил Потап, а Алексей Завгородний (Позитив) создал аранжировку. Поклонников растрогала новая композиция группы. Они оставили много положительных комментариев под видео. Как сообщал УНИАН, ранее украинская группа "Время и Стекло" впервые за долгое время выпустила новый клип.

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