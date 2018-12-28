Астролог рассказал, как нужно встречать год Свиньи

Как утверждает астролог Влад Росс, отмечать наступление 2019 года нужно как можно более широко и пышно.

Известный астролог Влад Росс дал рекомендации украинцам по поводу того, как можно употреблять спиртное и чревоугодничать во время встречи Нового, 2019-го, года.

Об єтом сообщает "Главред".

"В эту новогоднюю ночь можно "свинствовать". Лучше встречать новый год в большой компании, еще лучше – с малознакомыми вам людьми. В этот раз можно напиваться и нажираться. Стол должен быть полным, он должен ломиться от еды и напитков. В этот раз можно даже уснуть в салате", − утверждает он.

Кроме того, Росс описал, каким, по его мнению, должно быть идеальное застолье в канун года Желтой Земляной Свиньи.

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"На столе, естественно, не должно быть свинины и любимого украинцами сала. Все-таки в эту новогоднюю ночь лучше отдать предпочтение говядине, баранине – любым другим видам мяса, только не свинине. И обязательно на столе должен быть трюфель, поскольку Свинья, или Кабан, очень любит трюфель. Ну, если нет трюфеля, то поставьте на стол какие-то лесные грибочки. […] А чем задобрить символ года? Трюфелем. Замените свинину говядиной, бараниной или другим мясом", − считает астролог.

Также Росс дал несколько своих рекомендаций по поводу новогодних нарядов и подарков.

"Встречать год Желтой Свиньи следует в золоте. Если предыдущий год – год Желтой Собаки – был связан именно с желтым цветом, то наступающий будет связан с золотым. Потому старайтесь, чтобы ваш новогодний наряд был в золотистых тонах. Что касается подарков, то можно дарить на Новый год золото, ведь Свинка любит этот драгоценный металл. Также рекомендую на ближайшие 12 лет именно в этом году завести копилку в форме свинюшки − заведите себе, дарите другим, систематично бросайте в нее денежки. Также на этот Новый год можно дарить декоративных свинок", − резюмировал он.

Напомним, ранее мы писали, какие цвета принесут удачу в год Свиньи.