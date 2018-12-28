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Стало известно, почему продюсер Лободы попала на афишу концерта Пугачевой (фото)

13:24, 28 декабря 2018
Общество
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Концерт Примадонны состоится 17 апреля 2019 года

Журналисты узнали, как была сделана фотография для афиши предстоящего события, передает HELLO.

Фотограф Евгений Смирнов рассказал, как продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина попала на афишу сольного концерта Примадонны.

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По его словам, снимок был сделан в октябре, когда Крапивина пригласила Пугачеву на премьерный показ фильма "Кислота", продюсером которого выступила. Мероприятие прошло в московском театре "Гоголь-центр".

"В какой-то момент я посмотрел в сторону входа и заметил, как через рамку металлоискателя проходит Пугачева... Продюсер фильма Нателла Крапивина встретила Пугачеву и как могла освобождала ей дорогу на протяжении всего пути от входа до банкетного зала... В этот момент и был сделан этот, по сути, случайный кадр... Спустя некоторое время в редакции раздался звонок. Оказалось, Алла Борисовна увидела эту фотографию, она ей понравилась - так и возникла идея сделать из этого снимка афишу", - рассказал фотограф.   

Как сообщал УНИАН, Примадонна российской эстрады возвращается на сцену с юбилейным концертом "Алла Пугачева. P.S", который состоится 17 апреля в Кремлевском дворце.

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Теги: #концерт#Светлана Лобода#Алла Пугачева