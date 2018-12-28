Стало известно, почему продюсер Лободы попала на афишу концерта Пугачевой (фото)

Алла Борисовна увидела снимок, он ей понравился, говорит фотограф.

17 апреля 2019-го в Кремлевском дворце в Москве состоится единственный концерт Аллы Пугачевой, приуроченный к ее 70-летию.

Журналисты узнали, как была сделана фотография для афиши предстоящего события, передает HELLO.

Фотограф Евгений Смирнов рассказал, как продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина попала на афишу сольного концерта Примадонны.

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По его словам, снимок был сделан в октябре, когда Крапивина пригласила Пугачеву на премьерный показ фильма "Кислота", продюсером которого выступила. Мероприятие прошло в московском театре "Гоголь-центр".

"В какой-то момент я посмотрел в сторону входа и заметил, как через рамку металлоискателя проходит Пугачева... Продюсер фильма Нателла Крапивина встретила Пугачеву и как могла освобождала ей дорогу на протяжении всего пути от входа до банкетного зала... В этот момент и был сделан этот, по сути, случайный кадр... Спустя некоторое время в редакции раздался звонок. Оказалось, Алла Борисовна увидела эту фотографию, она ей понравилась - так и возникла идея сделать из этого снимка афишу", - рассказал фотограф.

Как сообщал УНИАН, Примадонна российской эстрады возвращается на сцену с юбилейным концертом "Алла Пугачева. P.S", который состоится 17 апреля в Кремлевском дворце.