"Зважені та щасливі": стало известно, кто победил в шоу (фото)

Также победители шоу "Зважені та щасливі" получили приз в размере 400 тысяч грн.

На телеканале СТБ состоялся грандиозный финал 8-го сезона шоу "Зважені та щасливі".

Основное взвешивание выиграла команда красных — папа и сын Олег и Богдан Буряки. Их тренер — Марина Узелкова.

Олег пришел на шоу с весом 158 кг, Богдан — 168 кг. В результате на двоих они сбросили 144 кг: Богдан сейчас весит 93, Олег – 89 кг.

Денежное вознаграждение в размере 200 тысяч гривень получила и команда "синих" — мама и сын Саша и Наташа Валигурские - их пара победила в домашнем похудении, лишившись 148 кг.

Как сообщал УНИАН, победителем шоу ''Танцы со звездами" на канале "1+1" стала пара Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.