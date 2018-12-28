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"Зважені та щасливі": стало известно, кто победил в шоу (фото)

11:59, 28 декабря 2018
Общество
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Назван победитель шоу / Скриншот

Основное взвешивание выиграла команда красных — папа и сын Олег и Богдан Буряки. Их тренер — Марина Узелкова.

Олег пришел на шоу с весом 158 кг, Богдан — 168 кг. В результате на двоих они сбросили 144 кг: Богдан сейчас весит 93, Олег – 89 кг. 

фото СТБ
фото СТБ

Денежное вознаграждение в размере 200 тысяч гривень получила и команда "синих" — мама и сын Саша и Наташа Валигурские - их пара победила в домашнем похудении, лишившись 148 кг. 

фото СТБ
фото СТБ

Как сообщал УНИАН, победителем шоу ''Танцы со звездами" на канале "1+1" стала пара Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

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Теги: #шоу#телешоу#победители