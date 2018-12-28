Лорак "засветилась" на шоу жены правой руки Путина
11:25, 28 декабря 2018Общество
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Певица пришла на премьеру шоу вместе с дочерью.
Instagram Ани Лорак
Опальная украинская певица Ани Лорак приняла участие в новогоднем шоу в Москве, которое готовила российская фигуристка Татьяна Навка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Ани Лорак выложила в Instagram фотографию с премьеры ледового шоу. На фото певица позирует вместе со своей дочкой Софией.
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"Мне было очень приятно стать частью сказки и озвучить роль Настеньки", - сообщила певица.
Речь идет о театрализованной постановке на льду сказки "Аленький цветочек".
Как сообщал УНИАН, актеры "Дизель шоу" впервые после трагедии собрались все вместе.
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