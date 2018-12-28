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Лорак "засветилась" на шоу жены правой руки Путина

11:25, 28 декабря 2018
Общество
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Instagram Ани Лорак

Опальная украинская певица Ани Лорак приняла участие в новогоднем шоу в Москве, которое готовила российская фигуристка Татьяна Навка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ани Лорак выложила в Instagram фотографию с премьеры ледового шоу. На фото певица позирует вместе со своей дочкой Софией. 

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"Мне было очень приятно стать частью сказки и озвучить роль Настеньки", - сообщила певица.

Речь идет о театрализованной постановке на льду сказки "Аленький цветочек".  

Как сообщал УНИАН, актеры "Дизель шоу" впервые после трагедии собрались все вместе.

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Теги: #певица#Ани Лорак в России