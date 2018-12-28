Актеры "Дизель шоу" впервые после трагедии собрались все вместе

Весь основной состав актеров собрался за праздничным столом.

Артист студии "Дизель Шоу" Максим Нелипа сообщил о том как актеры встретились вместе после смертельного ДТП в котором погибла Марина Поплавская.

Соответствующее фото он опубликовал в своем Facebook.

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На снимке видно, как весь основной состав актеров собрался за праздничным столом, где рядом с ними на экране телевизора размещено фото погибшей Марины Поплавской.

Как сообщал УНИАН, 20 октября под Киевом произошло ДТП, в котором столкнулись автобус с артистами "Дизель Шоу" и грузовик. Авария произошла утром на Житомирской трассе. В результате ДТП скончалась любимица публики Марина Поплавская.