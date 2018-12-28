Рецепты на Новый год 2019: как приготовить вкуснейший торт, топ-5 вариантов

Даже при приготовлении десерта на Новый год можно использовать рисунок символа 2019-го - Свинку.

Через несколько дней наступит Новый год. Если вы ищете рецепт торта для этого праздника, УНИАН составил подборку вариантов десертов, которая идеально подойдет для встречи 2019-го.

1. Торт "Свинка"

Для приготовления вам понадобится:

- яйца - 2 шт.;

- сахар - 1ст.;

- кефир - 250 мл;

- мука - 250 г;

- сода - 1,5 ст.л.;

- сливочное масло - 60 г;

- растительное масло - 4 ст. л.;

- соль - щепотка;

- малиновое варенье.

Как приготовить новогодний торт "Свинка": пошаговая инструкция

Коржи:

1. Высыпаем сахар в посуду и добавляем туда два яйца, все это перемешиваем.

2. Добавляем кефир, взбиваем.

3. Растапливаем масло, чтобы оно стало мягким, и добавляем в приготовленную смесь.

4. Затем добавляем растительное масло и все это тщательно перемешиваем, солим. Соду гасим уксусом и добавляем туда же.

5. Постепенно добавляем муку, тесто должно получится по консистенции, как сметана.

6. На дно формочки стелим пергаментную бумагу, смазываем маслом по краям и выливаем половину теста. Корж выпекать при температуре 180-200° примерно полчаса.

7. То же проделываем со второй половиной теста. У каждого готового коржа отрезать верхушку, таким образом, получится четыре штуки.

8. Прослойку между коржами делаем малиновым вареньем. Затем зубочисткой намечаем, где будет располагаться наш рисунок свинки.

Крем:

Для его приготовления понадобится сотейник с толстым дном.

- сахар - 250 г;

- вода - 60 мл;

- белки трех яиц;

- щепотка соли;

- лимонный сок ст.л.

1. Насыпаем сахар в сотейник и заливаем его водой, ставим это на большой огонь и доводим до кипения.

2. Отделяем белок от желтка.

3. Когда сироп закипит, вливаем в него столовую ложку лимонного сока. Варим карамель 5 минут.

4. Белки вливаем в посуду, добавляем щепотку соли и взбиваем миксером.

5. Понемногу добавляем карамель и постепенно взбиваем.

6. Одну часть крема красим в ярко-розовый цвет, вторую - в бледно-розовый.

7. Также понадобится шоколадная глазурь, для чего необходимо растопить на горячей бане шоколад.

8. Наполняем кондитерский шприц светлым кремом и покрываем им всю поверхность торта.

9. Затем ярко-розовым кремом прорисовываем ушки и пятачок, а глазки, бровки и реснички животного - растопленной шоколадной глазурью.

10. Можно сверху сделать свинке бантик из желтого крема.

Видео: Анна Холод

2. Торт "Рыжик"

Это простой рецепт торта, который готовится быстро и из доступных продуктов. В предновогодней суете важно успеть приготовить все, включая десерт. Поэтому этот вариант сладости - идеальный.

Для его приготовления вам понадобится:

- мука - 500 г;

- сахар - 200 г;

- яйца - 2 шт.;

- мед - 100 г;

- сливочное масло - 300 г;

- сода - 2 ч.л.;

- сгущенное молоко - 400 г.

Как приготовить новогодний торт "Рыжик": пошаговая инструкция

Коржи:

1. Сначала взбиваем яйца с сахаром, а треть сливочного масла растапливаем с медом. Смешиваем ингредиенты.

2. Добавляем соду и варим до карамельного цвета. Затем снимаем с огня, мешаем еще минуту и ​​вводим яичную массу.

3. Добавляем муку и замешиваем тесто, которое делим на шесть частей, а затем из каждой раскатываем корж.

4. Коржи необходимо выпекать 3-4 минуты при температуре 170°. Чтобы все они были одного размера, обрезаем их с помощью тарелки.

5. Обрезки перемалываем в крошку.

Крем:

Для приготовления крема необходимо перемешать вареное сгущенное молоко с оставшимся маслом - 200 г - и взбить до однородной массы.

Собираем торт

Каждый корж смазываем кремом, по краям также, а затем присыпаем крошкой. И вуаля - новогодний десерт готов! Украсить его можно цитрусовыми.

3. Морковный торт

Для его приготовления вам понадобится:

- морковь – 275 г;

- мука – 340 г;

- сахар – 400 г;

- растительное масло – 245 г;

- куриные яйца – 4 шт.;

- сода – 8 г;

- корица – 1,5 ч.л.;

- мускатный орех – 1 ч.л.;

- орехи - 100 г;

- груша - 1 шт;

- апельсин - 1 шт.

Как приготовить морковный торт на Новый год 2019: пошаговая инструкция

1. Перемешайте муку, соду, мускатные орехи и корицу.

2. Сахарный песок с растительным маслом смешайте в отдельной емкости.

3. Сбивайте миксером смесь до однородной структуры, после чего добавьте яйца и снова взбейте.

4. Постепенно введите перемешанные перед этим муку, соду, мускатные орехи и корицу. При этом не переставайте взбивать.

5. Добавьте сырую тертую морковь. Важно, чтобы она была очень хорошо отжатой.

Варианты начинок для теста:

1. Готовим карамелизированные орехи - обжариваем их в растопленном сахарном сиропе из расчета на 100 г орехов 70 г сахара.

2. Грушу необходимо очистить от кожуры и порезать кубиками, затем положить в сотейник с растопленным на огне сахарным песком - из расчета на 150 г груши на 50 г сахара.

3. Апельсиновую цедру порежьте на тонкие полоски. Лайфхак: чтобы она не горчила, ее нужно залить холодной водой и проварить минуту. Добавьте 40 г сахара и снова доведите до кипения. Чтобы "подсушить" цедру, после приготовления выложите ее на салфетку.

Тесто разделите на три части - в первую добавьте орехи, во вторую – грушу, в третью – апельсиновую цедру. Бисквиты выпекайте 40 минут - час при 155°. Готовые коржи заверните в пищевую пленку и поставьте в холод на пару часов.

Готовим крем:

- сливки – 280 мл;

- сахар – 125 г;

- сливочное масло – 125 г;

- коньяк – 3 ч. ложки;

- ванилин – 1 пакет.

В сотейник наливаем сливки и нагреваем их на плите, чтобы они стали горячими, затем ими заливаем сахар и размешиваем до полного растворения. Пусть эта смесь остынет, затем соединяем ее со сливочным маслом комнатной температуры и взбиваем миксером. Добавляем ванилин и коньяк, перемешиваем.

Для декорирования можно использовать кусочки кумквата и еловые веточки.

4. Традиционный вафельный торт

Этот вариант подходит для тех, у кого времени на приготовление десерта осталось совсем мало.

Для приготовления потребуется:

- 1 уп. вафель;

- плитка молочного шоколада (положите ее в морозилку);

- кокосовая стружка;

- банка сгущенного молока;

- пачка сливочного масла.

Как готовить вафельный торт: пошаговая инструкция

1. Размягченное масло смешиваем со сгущеным молоком, а затем взбиваем до однородного крема.

2. Каждый лист вафель промазываем кремом, не забываем о верхе и боках.

3. Шоколад достаем из морозилки и натираем его на торт, также для создания эффекта инея можно посыпать десерт кокосовой стружкой.

И вуаля, наш "бабушкин" вафельный торт готов!

5. Торт банановый без выпечки

Для приготовления вам понадобится:

- 400 г несоленого крекера;

- 160 г сахара;

- 600 г сметаны;

- ванильный сахар по вкусу;

- два банана;

- плитка шоколада.

Как приготовить банановый торт: пошаговая инструкция

1. Сметану тщательно смешиваем с сахаром и ванилином до их растворения.

2. Очищаем и нарезаем бананы дольками.

3. Высыпаем в крем крекер и бананы, затем перемешиваем и оставляем, чтобы все пропиталось.

4. Пищевой пленкой застылаем форму и выкладываем нашу массу, точнее, утрамбовываем. Сформировав торт, ставим его в холодильник на ночь.

5. На следующий день переворачиваем форму на блюдо, в котором будем подавать торт.

6. Посыпаем наш десерт тертым шоколадом.