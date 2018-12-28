Рецепты на Новый год 2019: как приготовить вкуснейший торт, топ-5 вариантов
Через несколько дней наступит Новый год. Если вы ищете рецепт торта для этого праздника, УНИАН составил подборку вариантов десертов, которая идеально подойдет для встречи 2019-го.
1. Торт "Свинка"
Для приготовления вам понадобится:
- яйца - 2 шт.;
- сахар - 1ст.;
- кефир - 250 мл;
- мука - 250 г;
- сода - 1,5 ст.л.;
- сливочное масло - 60 г;
- растительное масло - 4 ст. л.;
- соль - щепотка;
- малиновое варенье.
Как приготовить новогодний торт "Свинка": пошаговая инструкция
Коржи:
1. Высыпаем сахар в посуду и добавляем туда два яйца, все это перемешиваем.
2. Добавляем кефир, взбиваем.
3. Растапливаем масло, чтобы оно стало мягким, и добавляем в приготовленную смесь.
4. Затем добавляем растительное масло и все это тщательно перемешиваем, солим. Соду гасим уксусом и добавляем туда же.
5. Постепенно добавляем муку, тесто должно получится по консистенции, как сметана.
6. На дно формочки стелим пергаментную бумагу, смазываем маслом по краям и выливаем половину теста. Корж выпекать при температуре 180-200° примерно полчаса.
7. То же проделываем со второй половиной теста. У каждого готового коржа отрезать верхушку, таким образом, получится четыре штуки.
8. Прослойку между коржами делаем малиновым вареньем. Затем зубочисткой намечаем, где будет располагаться наш рисунок свинки.
Крем:
Для его приготовления понадобится сотейник с толстым дном.
- сахар - 250 г;
- вода - 60 мл;
- белки трех яиц;
- щепотка соли;
- лимонный сок ст.л.
1. Насыпаем сахар в сотейник и заливаем его водой, ставим это на большой огонь и доводим до кипения.
2. Отделяем белок от желтка.
3. Когда сироп закипит, вливаем в него столовую ложку лимонного сока. Варим карамель 5 минут.
4. Белки вливаем в посуду, добавляем щепотку соли и взбиваем миксером.
5. Понемногу добавляем карамель и постепенно взбиваем.
6. Одну часть крема красим в ярко-розовый цвет, вторую - в бледно-розовый.
7. Также понадобится шоколадная глазурь, для чего необходимо растопить на горячей бане шоколад.
8. Наполняем кондитерский шприц светлым кремом и покрываем им всю поверхность торта.
9. Затем ярко-розовым кремом прорисовываем ушки и пятачок, а глазки, бровки и реснички животного - растопленной шоколадной глазурью.
10. Можно сверху сделать свинке бантик из желтого крема.
Видео: Анна Холод
2. Торт "Рыжик"
Это простой рецепт торта, который готовится быстро и из доступных продуктов. В предновогодней суете важно успеть приготовить все, включая десерт. Поэтому этот вариант сладости - идеальный.
Для его приготовления вам понадобится:
- мука - 500 г;
- сахар - 200 г;
- яйца - 2 шт.;
- мед - 100 г;
- сливочное масло - 300 г;
- сода - 2 ч.л.;
- сгущенное молоко - 400 г.
Как приготовить новогодний торт "Рыжик": пошаговая инструкция
Коржи:
1. Сначала взбиваем яйца с сахаром, а треть сливочного масла растапливаем с медом. Смешиваем ингредиенты.
2. Добавляем соду и варим до карамельного цвета. Затем снимаем с огня, мешаем еще минуту и вводим яичную массу.
3. Добавляем муку и замешиваем тесто, которое делим на шесть частей, а затем из каждой раскатываем корж.
4. Коржи необходимо выпекать 3-4 минуты при температуре 170°. Чтобы все они были одного размера, обрезаем их с помощью тарелки.
5. Обрезки перемалываем в крошку.
Крем:
Для приготовления крема необходимо перемешать вареное сгущенное молоко с оставшимся маслом - 200 г - и взбить до однородной массы.
Собираем торт
Каждый корж смазываем кремом, по краям также, а затем присыпаем крошкой. И вуаля - новогодний десерт готов! Украсить его можно цитрусовыми.
3. Морковный торт
Для его приготовления вам понадобится:
- морковь – 275 г;
- мука – 340 г;
- сахар – 400 г;
- растительное масло – 245 г;
- куриные яйца – 4 шт.;
- сода – 8 г;
- корица – 1,5 ч.л.;
- мускатный орех – 1 ч.л.;
- орехи - 100 г;
- груша - 1 шт;
- апельсин - 1 шт.
Как приготовить морковный торт на Новый год 2019: пошаговая инструкция
1. Перемешайте муку, соду, мускатные орехи и корицу.
2. Сахарный песок с растительным маслом смешайте в отдельной емкости.
3. Сбивайте миксером смесь до однородной структуры, после чего добавьте яйца и снова взбейте.
4. Постепенно введите перемешанные перед этим муку, соду, мускатные орехи и корицу. При этом не переставайте взбивать.
5. Добавьте сырую тертую морковь. Важно, чтобы она была очень хорошо отжатой.
Варианты начинок для теста:
1. Готовим карамелизированные орехи - обжариваем их в растопленном сахарном сиропе из расчета на 100 г орехов 70 г сахара.
2. Грушу необходимо очистить от кожуры и порезать кубиками, затем положить в сотейник с растопленным на огне сахарным песком - из расчета на 150 г груши на 50 г сахара.
3. Апельсиновую цедру порежьте на тонкие полоски. Лайфхак: чтобы она не горчила, ее нужно залить холодной водой и проварить минуту. Добавьте 40 г сахара и снова доведите до кипения. Чтобы "подсушить" цедру, после приготовления выложите ее на салфетку.
Тесто разделите на три части - в первую добавьте орехи, во вторую – грушу, в третью – апельсиновую цедру. Бисквиты выпекайте 40 минут - час при 155°. Готовые коржи заверните в пищевую пленку и поставьте в холод на пару часов.
Готовим крем:
- сливки – 280 мл;
- сахар – 125 г;
- сливочное масло – 125 г;
- коньяк – 3 ч. ложки;
- ванилин – 1 пакет.
В сотейник наливаем сливки и нагреваем их на плите, чтобы они стали горячими, затем ими заливаем сахар и размешиваем до полного растворения. Пусть эта смесь остынет, затем соединяем ее со сливочным маслом комнатной температуры и взбиваем миксером. Добавляем ванилин и коньяк, перемешиваем.
Для декорирования можно использовать кусочки кумквата и еловые веточки.
4. Традиционный вафельный торт
Этот вариант подходит для тех, у кого времени на приготовление десерта осталось совсем мало.
Для приготовления потребуется:
- 1 уп. вафель;
- плитка молочного шоколада (положите ее в морозилку);
- кокосовая стружка;
- банка сгущенного молока;
- пачка сливочного масла.
Как готовить вафельный торт: пошаговая инструкция
1. Размягченное масло смешиваем со сгущеным молоком, а затем взбиваем до однородного крема.
2. Каждый лист вафель промазываем кремом, не забываем о верхе и боках.
3. Шоколад достаем из морозилки и натираем его на торт, также для создания эффекта инея можно посыпать десерт кокосовой стружкой.
И вуаля, наш "бабушкин" вафельный торт готов!
5. Торт банановый без выпечки
Для приготовления вам понадобится:
- 400 г несоленого крекера;
- 160 г сахара;
- 600 г сметаны;
- ванильный сахар по вкусу;
- два банана;
- плитка шоколада.
Как приготовить банановый торт: пошаговая инструкция
1. Сметану тщательно смешиваем с сахаром и ванилином до их растворения.
2. Очищаем и нарезаем бананы дольками.
3. Высыпаем в крем крекер и бананы, затем перемешиваем и оставляем, чтобы все пропиталось.
4. Пищевой пленкой застылаем форму и выкладываем нашу массу, точнее, утрамбовываем. Сформировав торт, ставим его в холодильник на ночь.
5. На следующий день переворачиваем форму на блюдо, в котором будем подавать торт.
6. Посыпаем наш десерт тертым шоколадом.