Регина Тодоренко показала фигуру после родов (фото)

Ранее Тодоренко публиковала лишь старые фото или же снимки в зимней одежде.

Известная украинская телеведущая, звезда шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко показала фигуру после рождения сына.

Читайте такжеТодоренко и Топалов показали сына в новом видео

На опубликованных в Instagram снимках она предстала в клетчатой рубашке, джинсах и без макияжа.

"Этот Новый год для меня особенный, и я хочу в своей семье завести традицию передавать новогодние игрушки из поколения в поколение", - написала Тодоренко.

"А где ваш животик?", "Регина, как вы приходите в форму после родов?", "Вы так быстро похудели!", "Беременность вам на пользу пошла!", - пишут в комментариях.

Напомним, 5 декабря Регина Тодоренко стала мамой. Отец ребенка - российский певец Влад Топалов. 25 октября пара тайно сыграла свадьбу.