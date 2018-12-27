Регина Тодоренко показала фигуру после родов (фото)
15:27, 27 декабря 2018Общество
354 0
Ранее Тодоренко публиковала лишь старые фото или же снимки в зимней одежде.
Тодоренко 5 декабря родила сына / фото instagram.com/reginatodorenko
Известная украинская телеведущая, звезда шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко показала фигуру после рождения сына.
Читайте такжеТодоренко и Топалов показали сына в новом видео
На опубликованных в Instagram снимках она предстала в клетчатой рубашке, джинсах и без макияжа.
"Этот Новый год для меня особенный, и я хочу в своей семье завести традицию передавать новогодние игрушки из поколения в поколение", - написала Тодоренко.
"А где ваш животик?", "Регина, как вы приходите в форму после родов?", "Вы так быстро похудели!", "Беременность вам на пользу пошла!", - пишут в комментариях.
фото instagram.com/reginatodorenko
Напомним, 5 декабря Регина Тодоренко стала мамой. Отец ребенка - российский певец Влад Топалов. 25 октября пара тайно сыграла свадьбу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter