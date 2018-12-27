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Регина Тодоренко показала фигуру после родов (фото)

15:27, 27 декабря 2018
Общество
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Тодоренко 5 декабря родила сына / фото instagram.com/reginatodorenko

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На опубликованных в Instagram снимках она предстала в клетчатой рубашке, джинсах и без макияжа.

"Этот Новый год для меня особенный, и я хочу в своей семье завести традицию передавать новогодние игрушки из поколения в поколение", - написала Тодоренко.

"А где ваш животик?", "Регина, как вы приходите в форму после родов?", "Вы так быстро похудели!", "Беременность вам на пользу пошла!", - пишут в комментариях.

фото instagram.com/reginatodorenko

Напомним, 5 декабря Регина Тодоренко стала мамой. Отец ребенка - российский певец Влад Топалов. 25 октября пара тайно сыграла свадьбу.

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Теги: #роды#ведущая