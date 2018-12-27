Европа начинается с каждого: Потап и "Время и Стекло" снялись в социальном ролике (видео)
15:23, 27 декабря 2018Общество
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Ролики будут показывать на общенациональных и региональных телеканалах, в кинотеатрах и в сети интернет.
Министерство информационной политики Украины сняло три социальных видеоролика, в которых украинцам напомнили, что Европа начинается с каждого.
В роликах снялись известные украинские музыканты - группа "MOZGI" во главе с Алексеем Потапенко, "Время и Стекло" и Мишель Андраде.
Ролики будут показывать на общенациональных и региональных телеканалах, в кинотеатрах и в сети интернет.
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