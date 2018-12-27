"Что со ртом сделали?": Лорак разозлила сеть новым фото

Сбежавшая из Украины Лорак активно принимает участие в концертах и съемках шоу в РФ.

Опальная украинская певица Ани Лорак хвастается кадрами из РФ, куда она переехала со своей дочерью Софией.

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На опубликованном в Instagram кадре артистка появилась в непривычном луке - в джинсах и без каблуков. Лорак предстала в странной позе возле авто. Сопроводила фото певица хештегом "Питер".

"Мурат с любовницей?", "Закончилось шоу, закончился "развод?", "Это ты так на развод бежишь?", "Ну, что со ртом сделали? Ужас!", - пишут в комментариях под снимком.

Ранее Ани Лорак появилась в очередном эффектном наряде во время съемок новогоднего шоу "Рождество с Григорием Лепсом".