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Лорак "блеснула" ягодицами в роскошном платье (фото, видео)

11:27, 27 декабря 2018
Общество
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Лорак любит похвастаться фигурой в откровенных нарядах / фото instagram.com

Опальная украинская певица Ани Лорак появилась в очередном эффектном наряде во время съемок новогоднего шоу "Рождество с Григорием Лепсом".

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Артистка появилась в блестящем красном платье с глубоким декольте и разрезом, обнажившим одну ее ногу. Соответствующие фото опубликованы в фан-группах Ани Лорак. 

Многие в комментариях называют певицу "дивой", восхищаясь ее нарядом и фигурой.

Ранее скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют по России, выступили на закрытой вечеринке в Киеве.

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Теги: #фото#Ани Лорак