Лорак "блеснула" ягодицами в роскошном платье (фото, видео)
11:27, 27 декабря 2018Общество
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Новый наряд Ани Лорак очень понравился ее подписчикам.
Лорак любит похвастаться фигурой в откровенных нарядах / фото instagram.com
Опальная украинская певица Ани Лорак появилась в очередном эффектном наряде во время съемок новогоднего шоу "Рождество с Григорием Лепсом".
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Артистка появилась в блестящем красном платье с глубоким декольте и разрезом, обнажившим одну ее ногу. Соответствующие фото опубликованы в фан-группах Ани Лорак.
Многие в комментариях называют певицу "дивой", восхищаясь ее нарядом и фигурой.
Ранее скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют по России, выступили на закрытой вечеринке в Киеве.
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