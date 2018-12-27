Лорак "блеснула" ягодицами в роскошном платье (фото, видео)

Новый наряд Ани Лорак очень понравился ее подписчикам.

Опальная украинская певица Ани Лорак появилась в очередном эффектном наряде во время съемок новогоднего шоу "Рождество с Григорием Лепсом".

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Артистка появилась в блестящем красном платье с глубоким декольте и разрезом, обнажившим одну ее ногу. Соответствующие фото опубликованы в фан-группах Ани Лорак.

Многие в комментариях называют певицу "дивой", восхищаясь ее нарядом и фигурой.

Ранее скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют по России, выступили на закрытой вечеринке в Киеве.