Известный российский актер жестоко избил жену

Жена Марата Башарова Елизавета уже обратилась в медицинское учреждение.

Российский актер и телеведущий Марат Башаров известен своим буйным поведением. Его несколько раз обвиняли в том, что он поднимал руку на женщин, с которыми вместе жил. Казалось бы, что с Лизой Шевырковой артист стал гораздо спокойнее и уже перестал проявлять жестокость. Однако, оказалось, что семья об этом долго молчала.

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Брат Елизаветы Федор сообщил "СтарХиту", что Марат сломал нос его сестре. "Это произошло сегодня. Она находится в больнице", — заявил родственник.

Как стало известно, всю ночь Лиза и ее мама провели в трампункте, теперь она спит после перенесенного стресса.

По словам Федора, это не первый инцидент, когда Башаров поднимал руку на Лизу. В прошлом году, когда их сын был еще маленьким, женщину доставили в медицинское учреждение с серьезной травмой руки. Однако тогда семья не афишировала такие проблемы.

Напомним, что до этого Башаров уже попадал в подобные истории. Марат состоял в браке с актрисой Екатериной Архаровой около года (с 2014-го по 2015-й). Тогда его супруга получила серьезную травму головы, и он сломал ей нос. В тот период Катя решила не судиться с Маратом, пожалев его.

Факт избиения тогда был очевиден, но актер избежал наказания. Тем не менее, многие коллеги Башарова публично осудили его за такое поведение.

Марат Башаров - звезда картин "Граница. Таежный роман" и "Турецкий гамбит".