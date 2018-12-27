Астролог дал прогноз для Путина на 2019-й

Президент РФ в декабре может всех притеснять, считает астролог.

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в 2019 году в мире и в Украине возможно полное обновление бомонда и людей, которые находятся у власти, "кресла зашатаются" под главами всех стран, кроме Российской Федерации.

Президенту РФ Владимиру Путину ничего не грозит, ему ничего не страшно, его покровитель — сатана, рассказал эксперт в комментарии "Главреду".

Читайте такжеНумерологический прогноз богатства на 2019-й: кто разбогатеет в новом году

По словам Росса, в 2019-м может смениться канцлер Германии (сейчас пост занимает Ангела Меркель), президент Франции (нынешний французский лидер — Эмманюэль Макрон), премьер-министр Британии (должность занимает Тереза Мэй), неожиданно может быть снесен с должности президента США Дональд Трамп.

Астролог утверждает, что такие игроки мировой политики, как Путин, президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) Ким Чен Ын, в декабре "будут всех притеснять, давить".

Ранее появился детальный прогноз астрологов для каждого знака Зодиака на 2019 год.