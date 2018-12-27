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Лобода покорила сеть "опасным" декольте (фото)

09:33, 27 декабря 2018
Общество
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Лобода восхитила сеть новым фото / фото instagram.com/lobodaofficial

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Соответствующее фото она опубликовала в Instagram. Так, Лобода в кадре предстала с ярким макияжем: красными губами, стрелками на глазах. "Суперзвезда" предпочла эффектный наряд с глубоким декольте.

"Красавица", "Богиня", "Груди совсем нет", "Секс", "Суперзвезда", "Роскошная", "Вот это декольте", - пишут в комментариях.

фото instagram.com/lobodaofficial

Ранее скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют по России, выступили на закрытой вечеринке в Киеве.

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Теги: #фото#Светлана Лобода