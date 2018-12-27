Лобода покорила сеть "опасным" декольте (фото)
09:33, 27 декабря 2018Общество
832 0
Светлана Лобода предпочла эффектный наряд с глубоким декольте.
Лобода восхитила сеть новым фото / фото instagram.com/lobodaofficial
Опальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть снимком, на котором показала глубокое декольте.
Читайте такжеСветлана Лобода о личном: я невеста, но черная
Соответствующее фото она опубликовала в Instagram. Так, Лобода в кадре предстала с ярким макияжем: красными губами, стрелками на глазах. "Суперзвезда" предпочла эффектный наряд с глубоким декольте.
"Красавица", "Богиня", "Груди совсем нет", "Секс", "Суперзвезда", "Роскошная", "Вот это декольте", - пишут в комментариях.
фото instagram.com/lobodaofficial
Ранее скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют по России, выступили на закрытой вечеринке в Киеве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter