Лобода покорила сеть "опасным" декольте (фото)

Светлана Лобода предпочла эффектный наряд с глубоким декольте.

Опальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть снимком, на котором показала глубокое декольте.

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Соответствующее фото она опубликовала в Instagram. Так, Лобода в кадре предстала с ярким макияжем: красными губами, стрелками на глазах. "Суперзвезда" предпочла эффектный наряд с глубоким декольте.

"Красавица", "Богиня", "Груди совсем нет", "Секс", "Суперзвезда", "Роскошная", "Вот это декольте", - пишут в комментариях.

Ранее скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют по России, выступили на закрытой вечеринке в Киеве.