цей матеріал доступний українською

СБУ запретила въезд в Украину известному российскому рэперу Элджею (документ)

01:51, 27 декабря 2018
Общество
26 0
Рэперу запрещен въезд сроком на три года / фото instagram.com/sayonaraboy

Служба безопасности Украины запретила въезд известному российскому рэперу Элджею (настоящее имя Алексей Узенюк – прим. ред.) на территорию Украины на три года.

Читайте также"В семье не без уродов": в МВД прокомментировали бегство в РФ харьковского экс-патрульного

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос народного депутата Владимира Парасюка, который есть в распоряжении ТСН.uа.

"В интересах обеспечения безопасности государства Службой безопасности Украины 27 ноября 2018 года было принято решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу сроком на 3 года", - говорится в нем.

фото ТСН

Стоит отметить, согласно информации на сайтах распространителей билетов, Элджей все же успел отыграть концерт в Киеве 25 ноября, прежде чем спецслужащие приняли соответствующий запрет. Об этом свидетельствуют и фотографии на его странице в соцсети Instagram, которые опубликованы с геолокацией "Киев".

 
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #СБУ