СБУ запретила въезд в Украину известному российскому рэперу Элджею (документ)

Согласно информации на сайтах распространителей билетов, Элджей все же успел отыграть концерт в Киеве 25 ноября.

Служба безопасности Украины запретила въезд известному российскому рэперу Элджею (настоящее имя Алексей Узенюк – прим. ред.) на территорию Украины на три года.

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Об этом говорится в ответе СБУ на запрос народного депутата Владимира Парасюка, который есть в распоряжении ТСН.uа.

"В интересах обеспечения безопасности государства Службой безопасности Украины 27 ноября 2018 года было принято решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу сроком на 3 года", - говорится в нем.

Стоит отметить, согласно информации на сайтах распространителей билетов, Элджей все же успел отыграть концерт в Киеве 25 ноября, прежде чем спецслужащие приняли соответствующий запрет. Об этом свидетельствуют и фотографии на его странице в соцсети Instagram, которые опубликованы с геолокацией "Киев".