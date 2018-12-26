"Мандариновый закат": Леся Никитюк похвасталась снимком из Дубая

На снимке Леся Никитюк позирует на фоне красивого восточного заката.

Украинская ведущая и путешественница Леся Никитюк продолжает баловать своих фанатов "теплыми" снимками со сказочного Дубайского путешествия, во время которого девушка успела прогуляться "полуголой".

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Отметим, что этот эмират телеведущая посетила в начале декабря, сделав там серию ярких снимков, которыми и делится еще до сих пор. Новое фото Никитюк опубликовала на своей instagram-страничке.

На снимке Леся Никитюк позирует на фоне красивого восточного заката. Ведущая так его и описала — мандариновый. Также Никитюк оставила под фото хештег: #душевныйзакат.