"Мы не отчаиваемся": украинская певица пожаловалась на отдых в Альпах (фото)
17:12, 26 декабря 2018Общество
563 0
Певица посетовала на неприятности, которые приключились с ней на горнолыжном курорте.
Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic
Украинская певица Оля Полякова рассказала о своем зимнем отдыхе с семьей. Подробностями путешествия во французские Альпы она поделилась в "историях" Instagram.
Читайте такжеМуж Оли Поляковой перевоплотился в святого Николая и засыпал всю семью подарками
Артистку огорчили погода, отель, а также недомогание младшей дочери Алисы.
"Выходим в эфир из французских Альп. У нас тут неприятности, Алиска заболела, отель попался плохой, погода была ужас, но мы не отчаиваемся", - заверила исполнительница
Позже она показала короткое видео, как рассекает на лыжах по трассе. Полякова сообщила, что погода наладилась и она смогла насладится активным отдыхом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter