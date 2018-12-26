"Мы не отчаиваемся": украинская певица пожаловалась на отдых в Альпах (фото)

Певица посетовала на неприятности, которые приключились с ней на горнолыжном курорте.

Украинская певица Оля Полякова рассказала о своем зимнем отдыхе с семьей. Подробностями путешествия во французские Альпы она поделилась в "историях" Instagram.

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Артистку огорчили погода, отель, а также недомогание младшей дочери Алисы.

"Выходим в эфир из французских Альп. У нас тут неприятности, Алиска заболела, отель попался плохой, погода была ужас, но мы не отчаиваемся", - заверила исполнительница

Позже она показала короткое видео, как рассекает на лыжах по трассе. Полякова сообщила, что погода наладилась и она смогла насладится активным отдыхом.