Лучшие поздравления с Новым годом-2019: стихи, пожелания, картинки

По китайскому календарю, Cвинья — упитанный и жизнерадостный знак, который искренне доволен всем, что делает.

Уже завтра Украина вступит в новый 2019-й год. Новый год является одним из самых популярных праздников не только в Украине, но и во всем мире.

УНИАН собрал в сети лучшие поздравления с новым 2019 годом. У нас вы найдете поздравления родителям, детям, братьям и сестрам на любой вкус – в стихах и в прозе, философские и шуточные. Поэтому не забудьте поздравить не только родных и близких, но и старых друзей, а также коллег.

Поздравления родителям с Новым годом

С Новым годом, дорогие

Папочка и мама!

Пусть события плохие

Сгинут все до грамма,

Им придут на смену счастье,

Радость и веселье,

Все пусть будет получаться

На словах и в деле!

***

Новый год уже на старте,

Он, буквально у ворот,

Вот сейчас пробьют куранты,

Тихо в двери он войдёт!

А пока он на подходе,

Мама, папа, дорогие,

Принимайте поздравленья,

С Новым годом вас родные!

Поздравления детям с Новым годом

Желтого солнышка, желтых цветочков,

С желтеньким камушком желтой цепочки,

Новой машины желтого цвета,

Желтого пляжа у моря на лето,

Осени желтой с кленовым листочком…

И радует желтая Свинка пусть, дочка!

***

Чтобы улов — на удочке,

Чтобы мечты — на блюдечке,

Чтоб в банках — накопления,

Чтоб в сердце — песнопения,

Чтобы награды — на груди,

И год успешный впереди!

Чтоб год был мягким, как перинка,

И с Кабаном в ладах быть, сынка!

***

Пусть поможет Свинка,

Дорогой мой сынка,

Сердцу веселиться,

Планам воплотиться,

Денежкам копиться,

Силе укрепиться,

К звездам дотянуться,

Году улыбнуться!

Поздравления брату и сестре с Новым годом

Желаю любимой сестричке

В Год Хрюши побольше налички,

Безнала чтоб тоже немало

И Хрюша хозяйку чтоб знала!

Чтоб прихоти все исполняла,

Чтоб ванну тебе наполняла,

От хворей и бед защитила

И в рай этот год превратила!

***

Спокуха, братуха, несется к нам Хрюха,

А, значит, шикарная буде житуха:

В стаканчиках мокро, в ботиночках сухо

И год весь улыбка от уха до уха!

Поздравления с Новым годом в прозе

Пускай этот Новый 2019 год станет для вас свинкой — копилкой, в которую вы будете складывать свои успехи и победы, богатство и достаток, счастье и радости, приятные встречи и интереснейшие приключения. Пускай этот год будет настолько необычным, волшебным и запоминающимся, что даже спустя время вы могли бы вспомнить и поделиться своими положительными эмоциями. Желаю самого лучшего, доброго и светлого, огромных благ и искренней любви. С Новым годом!

***

Этот Новый год Свиньи, непременно станет богатым, плодородным и хлебосольным. Пускай он будет таким же добрым, как ваши сердца, таким же счастливым, как ваша судьба, таким же успешным, как ваша удача. Желаю всем выбросить из головы дурные мысли, плохие воспоминания, ненужную зависть и пустые переживания. Отпустите все прошлое, взяв с собой только хорошее, и войдите в Новый год, где вас ждет только самое новое, самое большое и самое лучшее счастье. С Новым годом!

***

Поздравляем с приходом Нового года Свиньи и желаем согреть свое окружение капелькой душевного тепла! Подарите близким людям частицу своей искренности и душевной доброты и сделайте мир вокруг немножечко прекрасней! Пусть новогоднее настроение подарит вам замечательные мгновения и оставит глубокие воспоминания от этого волшебного, семейного праздника! Желаем вам провести Новый Год в кругу самых близких и дорогих людей, ведь семья – это самое важное в жизни каждого человека! И мы вам желаем, чтобы ваши родные люди всегда были рядом, здоровы, улыбчивы, довольны жизнью и имели всё для счастья! Пусть вас и ваше окружение светится радостью целый год! Дарите друг другу нежные признания, душевные пожелания, дорогие подарки, сердечные и искренние слова! Тем самым, не давая шанса счастью покинуть вас!

Лучшие открытки с Новым годом-2019

Поздравления с Новым годом в стихах

В гости к нам приходит свинка,

Дарит радость без заминки,

Всех пленяет пятачком,

Ушки кверху, хвост крючком!

Мы желаем в хрюшкин год

Вам не знать проблем, забот

И по полной расслабляться,

Чаще, шире улыбаться!

***

Пусть Год Свиньи в копилку счастья

Добавит радость и любовь,

Мечты исполнит в одночасье,

Веру в добро подарит вновь!

Пускай проложит он дорогу

К невероятным чудесам,

Побед и достижений много

Преподнесет в награду вам!

***

К нам в Новый год идет свиньи,

И чтобы в нем нам по пути,

Пускай свинью нам не подложат,

Заботы пусть нас не тревожат,

Пускай приходит к нам сама,

И ничего, что-то свинья,

Ведь с добротой и с настроением,

Она идет дарить веселье,

Чтоб в Новом будущем году,

Боготворили мы свинью,

Да и она не подвела,

Дарила счастье от себя!

Короткие поздравления с Новым годом по SMS

Не рискуй ты зазря

И не бойся врагов,

Ведь подскажет Свинья

Много верных шагов!

***

Пусть год Свиньи несет удачу –

Все трудные решит задачи,

И осыплет, как дождем,

Золотом и серебром!

***

Новый год уж настает –

Свинку в гости к нам зовет!

А она одарит всех:

Ждет любовь вас и успех!

***

Будьте счастливы, друзья!

Да поможет вам Свинья!

Почешите нежно ушко –

Станет верною подружкой!

***

Зимняя стужа,

И снег за окном…

Пусть мы весело, дружно

Год Свиньи проведем!

Веселые стихи-поздравления родным в год Свиньи

Трали-вали, тили-тили.

Мы Свинью в свой дом пустили.

Накормили, приютили,

Быть коварной запретили!

Обещанье с нее взяли

Быть примерной, трали-вали,

Целый год лелеять-холить

И любить нас всех позволить!

***

Отдыхать и бить баклуши

Я желаю вам в год Хрюши,

И при этом чтоб весь год

Рос, как на дрожжах, доход,

Чтоб еда, как в ресторане,

Чтобы чувства, как в романе,

Чтобы СПА и маникюр,

И одежда от кутюр.