"Вдребезги!": у Тины Кароль упала елка

Тина рассказала, что справилась при помощи совка и щеточки.

Украинская певица Тина Кароль рассказала об инциденте, который случился у нее дома. Как призналась исполнительница, у нее дома упала елка.

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На новогоднем дереве было много игрушек из стекла, которые разбились вдребезги. Артистка поделилась, как ей пришлось убирать после этого. Тина рассказала, что справилась при помощи совка и щеточки.

"Сегодня упала елка! Елочные стеклянные игрушки разбились вдребезги! В помощь мне был совочек и щетка для битого стекла, потом скотч для пола... Хозяйка. У кого до сих пор елочные игрушки из стекла?", – поинтересовалась Кароль у своих поклонников.

Фанаты звезды признались, что елочные игрушки из стекла для них уже классика.