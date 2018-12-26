цей матеріал доступний українською

"Как диско-шар": Лорак "ослепила" пользователей Instagram экстравагантным платьем (фото)

14:10, 26 декабря 2018
Общество
437 0
Instagram Ани Лорак

Снимок в экстравагантном сверкающем платье Лорак опубликовала в Instagram.

Читайте такжеСильно похудевшая Пугачева шокировала поклонников изможденным видом (фото, видео)

"До Нового года осталось 5 дней!", - подписала снимок певица.

На снимке звезда позирует в сверкающем наряде на фоне елки и диско-шаров огромных размеров. В качестве украшений певица выбрала только тонкие серьги большого диаметра, из металла серебристого оттенка.

"Зеркальная наша Каролиша", "Как диско-шар", "Звездочка", - написали комментаторы.

Как сообщал УНИАН, Тина Кароль без макияжа поразила поклонников.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Ани Лорак