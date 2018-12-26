"Как диско-шар": Лорак "ослепила" пользователей Instagram экстравагантным платьем (фото)

На снимке звезда позирует в сверкающем наряде на фоне елки и диско-шаров огромных размеров.

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