"Как диско-шар": Лорак "ослепила" пользователей Instagram экстравагантным платьем (фото)
14:10, 26 декабря 2018Общество
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На снимке звезда позирует в сверкающем наряде на фоне елки и диско-шаров огромных размеров.
Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак удивила своих поклонников смелым образом.
Снимок в экстравагантном сверкающем платье Лорак опубликовала в Instagram.
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"До Нового года осталось 5 дней!", - подписала снимок певица.
На снимке звезда позирует в сверкающем наряде на фоне елки и диско-шаров огромных размеров. В качестве украшений певица выбрала только тонкие серьги большого диаметра, из металла серебристого оттенка.
"Зеркальная наша Каролиша", "Как диско-шар", "Звездочка", - написали комментаторы.
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