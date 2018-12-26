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"Перезагрузки" не будет: ведущие "Орла и решки" объявили, что шоу завершилось (видео)

12:32, 26 декабря 2018
Общество
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Ведущие "Орла и решки" Настя Ивлеева и Евсей Ковалев сообщили, что сезон "Перезагрузка" прекращает производство выпусков. 

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О его закрытии сообщается на официальной странице шоу в Instagram. "Когда-нибудь этот момент должен был настать. 15 382... (мы сбились) километров, два года, 80 приключений. Это было мощнейше! Спасибо всем, кто перезагружался вместе с нами!" – говорится в сообщении. 

Ранее ведущий популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Антон Птушкин прокомментировал свой уход из проекта. По его словам он ни с кем не поссорился, просто настало время что-то менять.

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Теги: #шоу