"Перезагрузки" не будет: ведущие "Орла и решки" объявили, что шоу завершилось (видео)

О финале сезона объявили сами ведущие на съемках очередного эпизода.

Ведущие "Орла и решки" Настя Ивлеева и Евсей Ковалев сообщили, что сезон "Перезагрузка" прекращает производство выпусков.

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О его закрытии сообщается на официальной странице шоу в Instagram. "Когда-нибудь этот момент должен был настать. 15 382... (мы сбились) километров, два года, 80 приключений. Это было мощнейше! Спасибо всем, кто перезагружался вместе с нами!" – говорится в сообщении.

Ранее ведущий популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Антон Птушкин прокомментировал свой уход из проекта. По его словам он ни с кем не поссорился, просто настало время что-то менять.