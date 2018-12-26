"Это вообще законно?": Тина Кароль без макияжа поразила поклонников (фото)

Фанаты отметили, что певица выглядит очень молодо и осыпали ее комплиментами.

Украинская певица Тина Кароль очаровала поклонников снимком, на котором она позирует без макияжа. Певица сфотографировалась со своими фанатами в аэропорту "Борисполь".

Снимок певица опубликовала в Instagram.

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Кароль была одета в белый свитер, светлую куртку, а на лице у нее совершенно отсутствовала косметика.

Поклонники отметили, что певица выглядит очень молодо и осыпали ее комплиментами.

"Как будто 18 лет, очень молодо выглядит Тиночка", "Большеглазая красавица", "Ужас, это вообще законно с годами становиться моложе?", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Лобода восхитила поклонников пикантным фото.