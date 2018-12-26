цей матеріал доступний українською

"Это вообще законно?": Тина Кароль без макияжа поразила поклонников (фото)

09:26, 26 декабря 2018
Общество
1247 0
Кароль была одета в белый свитери светлую куртку /  Instagram Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль очаровала поклонников снимком, на котором она позирует без макияжа. Певица сфотографировалась со своими фанатами в аэропорту "Борисполь". 

Снимок певица опубликовала в Instagram.

Instagram Тина Кароль

Читайте такжеБрежнева в латексе поразила стройной фигурой (фото)

Кароль была одета в белый свитер, светлую куртку, а на лице у нее совершенно отсутствовала косметика.

Поклонники отметили, что певица выглядит очень молодо и осыпали ее комплиментами. 

"Как будто 18 лет, очень молодо выглядит Тиночка", "Большеглазая красавица", "Ужас, это вообще законно с годами становиться моложе?", - написали фанаты. 

Как сообщал УНИАН, Лобода восхитила поклонников пикантным фото.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Тина Кароль