Алла Пугачева показала нерезкое фото с известным певцом

На опубликованном снимке видно, что Алла Пугачева отказалась от своих традиционных кудряшек и позирует с прямыми волосами.

Известная российская и советская певица Алла Пугачева порадовала поклонников новым фото. На опубликованном в Instagram снимке Примадонна российской эстрады запечатлена с певцом Димой Биланом, который 24 декабря празднует день рождения. Читайте такжеСМИ узнали, кому пели опальные Лорак и Лобода на частной вечеринке в Киеве (видео) "С днем рождения,талантливый и неутомимый человек!", - подписала нечеткую фотографию певица. Как видно, кадр с Пугачевой очень размыт, на нем нельзя разглядеть макияж артистки, видно, что она отказалась от своих традиционных кудряшек и позирует с прямыми волосами. Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть снимком с Димой Биланом, на котором показала пышную грудь.

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