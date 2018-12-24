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Алла Пугачева показала нерезкое фото с известным певцом

21:22, 24 декабря 2018
Общество
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Пугачева поздравила Билана с днем рождения / фото instagram.com/alla_orfey

На опубликованном в Instagram снимке Примадонна российской эстрады запечатлена с певцом Димой Биланом, который 24 декабря празднует день рождения.

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"С днем рождения,талантливый и неутомимый человек!", - подписала нечеткую фотографию певица.

Как видно, кадр с Пугачевой очень размыт, на нем нельзя разглядеть макияж артистки, видно, что она отказалась от своих традиционных кудряшек и позирует с прямыми волосами.

Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть снимком с Димой Биланом, на котором показала пышную грудь.

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Теги: #фото#Алла Пугачева