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Опальная Лобода взволновала сеть пышной грудью (фото)

20:12, 24 декабря 2018
Общество
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Лобода поздравила Билана с днем рождения / фото instagram.com/lobodaofficial

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Соответствующее фото с российским певцом Димой Биланом она опубликовала в Instagram. Так Лобода поздравила коллегу с днем рождения.

"С днем рождения, Димочка! Береги себя, будь здоров и счастлив", - говорится в сообщении артистки.

"Такое крутое фото", "Света, вы такая красивая", "Какая же ты секси", - пишут в комментариях под фото.

Ранее скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют по России, выступили на закрытой вечеринке в Киеве.

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Теги: #фото#Светлана Лобода