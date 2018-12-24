Опальная Лобода взволновала сеть пышной грудью (фото)

Поклонники восхищены новым фото Лободы.

Опальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть снимком, на котором показала пышную грудь.

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Соответствующее фото с российским певцом Димой Биланом она опубликовала в Instagram. Так Лобода поздравила коллегу с днем рождения.

"С днем рождения, Димочка! Береги себя, будь здоров и счастлив", - говорится в сообщении артистки.

"Такое крутое фото", "Света, вы такая красивая", "Какая же ты секси", - пишут в комментариях под фото.

Ранее скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют по России, выступили на закрытой вечеринке в Киеве.