Тодоренко и Топалов показали сына в новом видео

Новорожденный малыш Тодоренко и Топалова появляется в кадре в милых носочках.

Известная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко и ее супруг, российский музыкант Влад Топалов, сняли историю своей любви.

В кадрах, опубликованных в Instagram Тодоренко, появился и новорожденный сын пары.

Читайте такжеТодоренко и Топалов "засветили" своего новорожденного сына на семейном видео

"Ребята, дорогие наши, мы благодарим вас за терпение и уважение к нашему самому прекрасному событию в мире. Большинство из вас привыкли, что все артисты сразу выставляют на показ свою личную жизнь. Мы с Владиславом Михайловичем мыслим немного по-другому и очень трепетно относимся к тому, что происходит между нами. Поэтому лишний раз боимся громко кричать о своей любви. Уверена, многие, особенно те, кто уже стал родителями, поймут нас правильно", - написала Регина.

"5-го декабря свершилось большое чудо - в нашу жизнь пришел новый человек. К этому событию мой муж написал для меня песню. Благодарю тебя, любимый Влад Топалов! Как только я ее услышала, сразу же взялась за создание клипа! Чтобы много не писать, пусть за нас скажет наша песня и маленькая, но уже такая грандиозная история", - добавила новоиспеченная мама.

Напомним, 5 декабря Регина Тодоренко стала мамой. Отец ребенка - российский певец Влад Топалов. 25 октября пара тайно сыграла свадьбу.